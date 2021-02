Livestream ab 11.30 Uhr : Ministerpräsidentin Schwesig äußert sich zum Arbeitsmarkt in Coronazeiten

Vorsitzende der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit Margit Haupt-Koopmann steht ebenfalls Rede und Antwort.

von svz.de

04. Februar 2021, 10:32 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und die Vorsitzende der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit Margit Haupt-Koopmann geben heute im Anschluss an das virtuelle 17. Arbeitsmarktfrühstück um 11.30 Uhr in der Staatskanzlei Pressestatements zum Thema „Arbeitsmarkt in Coronazeiten“ ab.

Die Ministerpräsidentin beantwortet auch Fragen zu den Ergebnissen des gestrigen Koalitionsausschusses auf Bundesebene.