Mecklenburg-Vorpommern : Millionenförderung für Zoos

Der Bau des Darwineums in Rostock war das größte unterstützte Einzelprojekt.

von Frank Pfaff

17. Februar 2020, 15:05 Uhr

In Erhalt und Ausbau der Zoologischen Gärten und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern sind in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als 63 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln geflossen.

Die Gelder stammten zum Großteil aus EU-Fonds sowie aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion weiter hervorgeht, war der Bau des Darwineums in Rostock das größte unterstützte Einzelprojekt.

Die öffentliche Hand unterstützte den Bau mit 23 Millionen Euro. Mit dem zeitgemäßen Umbau von Gehegen und zusätzlichen Informationsangeboten habe die Attraktivität der Zoos weiter zugenommen, hieß es. Die Zahl der verkauften Eintrittskarten wuchs den Angaben zufolge innerhalb des vorigen Jahrzehnts um knapp 50 Prozent auf gut 1,5 Millionen im Jahr 2019.