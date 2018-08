Unfall bei Wolgast : Mercedes kollidiert mit Erntefahrzeug

Am späten Dienstagabend kam es auf der B 111 nahe Mölschow zu einem Auffahrunfall, wie die Polizei mitteilte.

von Tilo Wallrodt

08. August 2018, 07:41 Uhr

Gestern kam es gegen 22.15 Uhr auf der B111 zwischen Wolgast-Mahlzow und der Abfahrt nach Mölschow zu einem Verkehrsunfall. Der 69-jährige einheimische Fahrzeugführer eines Mercedes befuhr die die Bundesstraße zwischen dem Wolgaster Ortsteil Mahlzow und den Krumminer Tannen und befand sich in Höhe dem Landhaus ,,Teichgraf''. Der 35-jährige Fahrer eines mit Strohballen beladenen Traktors fuhr in die gleiche Richtung. Der Mercedesfahrer bemerkte den vor ihm fahrenden Traktor zu spät, bremste sein Fahrzeug zwar noch ab, konnte aber ein Auffahren auf den Traktor nicht mehr verhindern. Bei diesem Unfall wurden der Mercedesfahrer schwer und sein 14-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Klinikum Greifswald eingeliefert. Der Fahrzeugführer des Traktors blieb unverletzt.

Der Mercedes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast zum Einsatz. Die B 111 musste für die Unfallaufnahme, Bergung des PKW und Straßenreinigung bis 00:40 Uhr voll gesperrt werden.