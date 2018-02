Stralsund : Mein Name ist Linda

Syrischen Braunbären sollen erhalten bleiben

von Onlineredaktion SVZ

05. Februar 2018, 20:46 Uhr

Zur Erhaltung der Syrischen Braunbären im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms wurden in mehreren Zoos Zuchtpaare zusammengestellt. Aus diesem Grund gab der Stralsunder Zoo bereits Bären an Anlagen in Köthen (Sachsen-Anhalt) und in Servion (Schweiz) ab.

In Stralsund ist derzeit keine Zucht geplant, dort lebt aber noch die syrische Bärendame Linda. Mit einer Fläche von 16 Hektar und einem Bestand von rund 1120 Tieren in 193 Arten ist der Zoo in der Hansestadt einer der größten Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern.