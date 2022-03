Wohnungsbrand : Mehrere Brände in MV: Zwei Tote und eine Schwerverletzte

In Schwerin sterben zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand. In Boizenburg muss sich eine Frau durch einen Sprung aus dem Wohnungsfenster aus großer Höhe retten und wird schwer verletzt. Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar.

Bei mehreren Bränden sind am Wochenende in Westmecklenburg zwei Menschen ums Leben gekommen und eine 33-jährige Frau schwer verletzt worden. Die drei Feuer brachen in zwei Wohnungen in Schwerin und in Boizenburg aus und vernichteten außerdem noch eine Biogasanlage in Lüttow bei Boizenburg, wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten. Die genauen Brandursa...

