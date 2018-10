Studium : Mehr als 100 Deutschlandstipendien an vier Hochschulen in MV

Die gute wirtschaftliche Entwicklung wirkt sich anscheinend langsam auch auf die Deutschlandstipendien der Hochschulen aus. In Greifswald wurde ein Rekord erzielt, auch in Neubrandenburg und Wismar liegt das Niveau - gemessen an den Studentenzahlen - in diesem Jahr hoch.

von Winfried Wagner

26. Oktober 2018, 14:47 Uhr

Die drei Fachhochschulen im Nordosten und die Universität Greifswald können in diesem Studienjahr mehr als 100 Deutschlandstipendien vergeben. Dabei hat die Universität Greifswald mit 55 Stipendien das beste Ergebnis seit Einführung durch den Bund vor sieben Jahren, teilte die Universität am Freitag mit.

Die Hochschule Neubrandenburg vergibt im laufenden Studienjahr erneut 22 Deutschland-Stipendien und damit im Verhältnis zur Studentenzahl die meisten unter den Hochschulen. Damit könne das hohe Niveau der Vorjahre fortgesetzt werden, wie eine Hochschulsprecherin sagte. Mit allein drei dieser Stipendien gehört die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbh Rostock zu den größten der 15 Förderer in Neubrandenburg. In Greifswald haben 27 Firmen, Verbände und Privatpersonen Stipendien finanziert.

Die deutlich größere Hochschule Wismar kann in diesem Jahr 25 solcher Deutschlandstipendien vergeben, die Stralsunder Hochschule hat sieben jungen Studierenden diese Art der Förderung zuerkannt.

Die Höhe des Deutschlandstipendiums beträgt 300 Euro pro Monat. Die Hälfte der Summe finanziert der Bund. Der restliche Betrag wird von den Einrichtungen bei Unternehmen, Stiftungen, Vereinen und Privatpersonen eingeworben.