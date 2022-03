Corona-Maßnahmen : Mecklenburg-Vorpommern fordert breitere Maskenpflicht

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die geplante Beschränkung der Maskenpflicht auf Krankenhäuser, Altenheime und den öffentlichen Nahverkehr. In diesem Punkt strebt Schwerin bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag eine Änderung am Entwurf des Infektionsschutzgesetzes an, wie ein Regierungssprecher am Mittwoch deutlich machte. Dies sei gerade bei höheren Inzidenzen nötig. Der Landesregierung schwebt demnach eine Beibehaltung der Maskenpflicht in Innenräumen vor. Davon wäre etwa der Einzelhandel betroffen.

Der von der Bundesregierung erarbeitete...

