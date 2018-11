Laien-Forscher Peter Bolbrinker : Taschenmesser der Steinzeit

Peter Bolbrinker sammelte unzählige Fundstücke und Zeugen der Vergangenheit

von svz.de

19. November 2018, 15:00 Uhr

Die Makrophyten, sprich die kleinsten Wasserpflanzen und Pflanzengesellschaften in den Tümpeln, Teichen und Seen Mecklenburgs, hatten es Peter Bolbrinker angetan. Mehrere Studien und Aufsätze hat der Mann dazu veröffentlicht. Zudem erstellte er als Leiter der Abteilung Naturschutz beim damaligen Landkreis Teterow ökologische Untersuchungen und arbeitete mit am Umweltgutachten für die Trasse der Küstenautobahn 20.

In der bundesdeutschen Wissenschaft etablierte sich der Laien-Forscher damit als Spezialist für Laichkräuter, wie er sichtlich und unüberhörbar stolz berichtet. Selbst aus Süddeutschland kamen immer wieder Anfragen. Doch damit ist Schluss. „Die Augen machen nicht mehr mit“, stellt er nüchtern und mit Bedauern fest. Und überhaupt, für ihn sei es an der Zeit, im ostmecklenburgischen Altkalen seine sprichwörtlichen Zelte abzubauen.

Und so zog der Senior zum Sohn nach Ratzeburg in Schleswig-Holstein. Das bedeutete für ihn den endgültigen Abschied von Altkalen.

Vor 60 Jahren kam der aus dem Thüringischen stammende Bolbrinker als Mathematik- und Biologielehrer in den Norden. Die ersten Jahre arbeitete er an der Schule von Schorssow, ab 1960 an der Polytechnischen Oberschule „Erich Weinert“ in Altkalen. Zugleich war er als Fachberater für die Biologielehrer im damaligen Kreis Teterow tätig. Mit dem Wegzug von Peter Bolbrinker sah es fast so aus, als ob ein Stück Historie der Region verloren geht. Denn mit seinem Wegzug schienen auch dessen Schränke, Regale und Kartons voller Altertumsfunde unwiederbringlich verloren zu gehen.

Und die haben es in sich. Pädagoge Bolbrinker begeisterte sich und seine Schüler für die Natur und Geschichte seiner mecklenburgischen Wahl-Heimat. „Ich war schon immer ein Sammler“, blickt der Mann zurück. Als Steppke waren es zuerst die Briefmarken und dann die Vogelkunde. Als Lehrer folgten dann die Botanik und die Heimatgeschichte. So erstellte Bolbrinker eine bislang noch ungedruckte Chronik von Altkalen und dessen Umland, sammelte Unmengen an Bodenfunden der Stein-, Bronze und Eisenzeit, aus der Slawen- und der frühen Neuzeit mit den ersten deutschen Siedlern im Land der slawischen Zirzipanen.

Doch wohin nun damit, fragte sich der Mann recht wehmütig angesichts seines altersbedingten Wegzugs. Quasi in letzter Minute kam die Rettung: Die Bodenfunde haben ihr neues Domizil im Pfarrhaus von Altkalen gefunden. Im kommenden Frühjahr sollen die Urnen, Scherben, Feuersteine und Spinnwirtel dort erstmals zu besichtigen sein. Dann wird auch mehr über den „Drögen Bock“ bei Dorf Rey zu erfahren sein. Nur soviel verriet Bolbrinker noch zum Abschied: Der vormalige Gutsbesitzer von Schack gab seinem Gesinde einst sandigen Boden zur Bewirtschaftung. Daher rühre der Name.

Übrigens: Der niederdeutsche Schriftsteller John Brinckman unterrichtete als Hauslehrer die Schack’schen Kinder in Rey. Ganz in der Nähe, im Lüchower Wald, gibt es geheimnisvolle Hünengräber und das Postmoor bei Damm hat überhaupt nichts mit der Post zu tun, wie Bolbrinker in seiner Sammlung klar stellt. Manchem Rätsel der Altkalener Ortsgeschichte ging der Ex-Lehrer in seiner Chronik nach. Denn die Historie des Ortes hat es in sich.

Als Kalen erstmals 1174 erwähnt, erhielt der Ort an einer damals wichtigen Handelsstraße 1253 das Lübische Stadtrecht. Sogleich wurde mit dem Bau einer imposanten Stadtkirche begonnen. Diese blieb indes Stückwerk, lockt dafür jedoch mit einer spätromanischen Ausmalung. Schon 1281 wurde der jungen, plötzlich abseits des Verkehrs liegenden Stadt das Stadtrecht entzogen und nur knapp zehn Kilometer entfernt das heutige Neukalen errichtet. Aus Kalen wurde dafür das Dorf Altkalen.