Rostock : Die Geschichte eines Denkmals

Ausstellung im Kröpeliner Tor in Rostock widmet sich Bronzeplastik der revolutionären Matrosen

„Reichpietsch, Köbis, revolutionäre Matrosen“. Unter dieser Überschrift widmet sich ab 8. November eine Ausstellung im Kröpeliner Tor in Rostock der Geschichte der Monumentalplastik am Kabutzenhof. Die Schau stellt aus Anlass des 100. Jahrestages des Kieler Matrosenaufstands die Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte mit den beiden bis zu neun Meter hohen Bronzefiguren in den Mittelpunkt.

Eingeweiht wurde die Plastik 1977 nach einem fast zehnjährigen Schaffensprozess, in dem sich Künstler Wolfgang Eckardt immer wieder mit Vorgaben von Seiten der SED-Führung auseinandersetzen musste. Anders als damals kolportiert, steht die Plastik nicht an der Stelle, an der die revolutionären Matrosen von Kiel kommend in Rostock an Land gingen. „Sie sind im November 1918 nicht nach Rostock, sondern nach Warnemünde gefahren“, weiß Historiker Dr. Wolf Karge.

Und auch eine andere Geschichte kommt auf den Prüfstand: Denn die Figuren stellen nicht die 1917 zum Tode verurteilten Matrosen Max Reichpietsch und Albin Köbis dar, sondern stehen stellvertretend für die aufständischen Seeleute am Ende des Ersten Weltkriegs. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Rostock mit dem Verein Geschichtswerkstatt und dem Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum. Eröffnung ist am 7. November um 17 Uhr, bis zum 3. Februar 2019 ist die Ausstellung täglich außer an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr zu sehen.