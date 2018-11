Volksmedizin : Der heilsame Birnbaum

Gehölz spielte in der Volksmedizin eine große Rolle: Warnemünder setzten auf Wirkung bei Gicht und Rheuma

19. November 2018, 15:04 Uhr

Birnbäume können einige hundert Jahre alt werden, vor allem Wildbirnen. Vor solch betagten Bäumen hatten unsere Vorfahren Hochachtung und sprachen ihnen übernatürliche Fähigkeiten zu. Sie glaubten, dass Geister und Dämonen in den Zweigen, im Baum oder in der Wurzel wohnten. So hielt man den Birnbaum für geeignet, wirksam Schmerzen zu lindern und bei Krankheiten wie Gicht, Schwindsucht und Zahnschmerzen hilfreich zu sein. Aberglaube – könnte man meinen. Doch oft ist mehr an den alten Ritualen dran, als der moderne Mensch mit seinem wissenschaftlichen Weltbild wahrhaben will.

So stand in jedem Warnemünder Innenhof früher ein Birnbaum. Das harte Leben der Fischer war geprägt durch schwere Arbeit auf See bei Wind und Wetter und durch einseitige karge Kost. Hering – der Brotfisch – dominierte als Arme-Leute-Essen. In den bescheidenen Häusern war meist nur eine Stube heizbar. So waren die Warnemünder im Winter oft geplagt von Kälte und Feuchtigkeit und litten im Alter häufig an Gicht und Rheuma.

Arzt und Apotheker fehlten bis um 1830 im Ort, davor mussten sich die Kranken selbst helfen. Die Natur war dabei eine Kraftquelle für Rat und Heilung. So galt Lavendel als Mittel zum Einreiben bei Rheuma, Beifuß wurde gegen Ermüdung an die Füße gelegt, der Birnbaum sollte die Gicht aus dem Körper des Kranken aufnehmen.

Die Warnemünder Fischer waren ein ganz eigenes Volk. Ein Grund dafür war die Abhängigkeit von Rostock: Zwischen 1323 und 1869, bis die Gewerbefreiheit eingeführt wurde, war Warnemünde ein Anhängsel der starken Hansestadt und durfte weder eigenes Handwerk noch eigenen Schiffbau betreiben. So spielten Traditionen eine große Rolle.

Überliefert sind Sprüche wie: „Birnbaum, ich klag dich! Die rieten (reißende) Gicht, die plaget mich! Birnbaum, ich bitt dich, nimm doch die viele Gicht von mich.“ Ebenso wie dem Birnbaum wurde auch dem Holunder, dem „Fliederbeerbaum“, an der Nordwand der alten Kirche bedeutende Heilkraft zugesprochen. Der Warnemünde-Chronist Friedrich Barnewitz beschreibt, dass bei Gicht der Schmerzgeplagte mit allerlei Sprüchen Hand-und Fußnägel sowie Haarbüschel aus dem Nacken bei abnehmendem Mond in einem Leinenläppchen im Astloch einer Weide oder des Fliederbeerbusches versenkte, eine Woche drauf im Birnbaum.

Ob die Beschwörungen geholfen haben, wissen wir nicht. Was wir aber heute wissen, ist, dass die Birne tatsächlich Heilkräfte besitzt – ebenso wie der Holunder und die Weide. Birnen enthalten viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Mineralstoffe entgiften den Darm. Sie unterstützen das Ausschwemmen der Harnsäure und lindern dadurch tatsächlich Beschwerden bei Gicht, Rheuma und Arthritis. Auch Blüten, Blätter und Knospen des Baumes sind wassertreibend, blutreinigend und magenstärkend.

Der Birnbaum begleitet den Menschen seit alten Zeiten. Es heißt, dass er schon im alten Babylon als heilig galt. Das Holz der Wildbirne wurde bereits in der Bronzezeit wegen seiner Festigkeit und Elastizität für Pfahlbauten verwendet, war in späteren Zeiten begehrt im Möbelbau, Holzmodeln wurden einst aus Birnbaumholz geschnitzt. Und da die Warnemünder den Birnbaum sicher nicht nur für ihr Gichtritual genutzt haben, sondern auch die reifen Früchte verspeisten und für den Winter konservierten, hat auch ihnen der sagenhafte Baum gute Gaben für ihre Gesundheit geschenkt .