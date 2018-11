Gedenken an 9.11.1989 : Mauerfall-Jubiläum 2019: MV feiert zweifach

Waren an der Müritz soll in MV zentraler Gedächtnisort für die friedliche Revolution von 1989 werden. Darüber besteht im Land mehrheitlich Einigkeit. Nun geht es um Details.

von Frank Pfaff

23. November 2018, 13:01 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will im kommenden Jahr mit gleich zwei offiziellen Festveranstaltungen den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution 1989 begehen. So soll es am 9. November, dem Tag des Mauerfalls, eine gemeinsame Feier mit Schleswig-Holstein an der einstigen innerdeutschen Grenze geben. Der Landtag beschloss auf seiner Sitzung am Freitag in Schwerin mit breiter Mehrheit, dass es bereits am 16. Oktober in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Festakt geben soll, möglicherweise im Zusammenhang mit einer auswärtigen Sitzung des Parlaments.

Erste öffentliche Proteste in Waren

„Es stünde dem Landtag gut zu Gesicht, an so einem wichtigen Datum auswärts zu tagen“, sagte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert. In der Stadt an der Müritz habe es die erste öffentliche Protestaktion im Nordosten für Demokratie und Freiheitsrechte gegeben, sagte er zur Begründung. Spätestens zu der Festveranstaltung dort sollten auch ganz konkrete Vorschläge für die Gestaltung eines zentralen Gedächtnisortes für die friedliche Revolution im Land vorliegen.

Mit Ausnahme der Fraktion Freie Wähler/BMV, nach deren Meinung Rostock wegen der besseren Erreichbarkeit geeigneter wäre, sprachen sich die Abgeordneten für Waren als diesen zentralen Gedächtnisort aus. Er soll durch dezentrale Erinnerungsstätten in vielen anderen Städten und Gemeinden sowie eine Internetplattform zum Thema ergänzt werden. Die Stadtvertretung Waren hatte dem Vorhaben bereits zugestimmt.

Eigene Stelen für Gemeinden

Bei der Erarbeitung des Konzepts durch die Landeszentrale für politische Bildung und die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen seien auch Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen einbezogen worden, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Für die Gestaltung des Zentralortes und der Stelen für die Außenorte werde das Land einen Wettbewerb ausloben, kündigte sie an. Geplant sei zudem ein Fonds. „Interessierte Gemeinden sollen auf dieses Geld zurückgreifen können und ihre eigene Stele so gestalten, dass sie zwar ein einheitliches Erscheinungsbild haben, sich bei genauerer Betrachtung aber als Unikate erweisen“, erläuterte Hesse.

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter nahm die Debatte zum Anlass, um an eine der grundlegenden Forderungen vom Herbst 1989 zu erinnern: freie Wahlen. Dieses Recht werde inzwischen aber von vielen nicht wahrgenommen. Er rief dazu auf, mit Blick auf die Europa- und Kommunalwahlen 2019 im Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution besonders dafür zu werben, das Stimmrecht zu nutzen. Zudem trat er in seiner Rede aktuellen nationalistischen Tendenzen entgegen. „1989 wurden in Europa Grenzen und Mauern eingerissen, für Weltoffenheit. Es gibt keinen Grund, die Zeit zurückzudrehen“, sagte Ritter.

Der AfD-Abgeordnete Horst Förster äußerte sich überzeugt davon, dass das Streben nach nationaler Einheit eine wesentliche Triebfeder der friedlichen Revolution war. „Das hat nichts mit überhöhtem Nationalismus zu tun, gegen den auch wir uns wenden“, sagte er.