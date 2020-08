Corona-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern : Maskenpflicht in Schulen ab Klasse fünf beschlossen

Welche Regeln gelten künftig im Land? Die Landesregierung informiert nach dem Corona-Gipfel.

von Iris Leithold (dpa)

04. August 2020, 14:31 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Schüler und Lehrer künftig auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Maskenpflicht gelte ab Klasse fünf, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. Ausgenommen seien die Klassenräume. Das neue Schuljahr hatte am Montag in Mecklenburg-Vorpommern begonnen.

