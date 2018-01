Neujahrsempfang der Landesregierung : Manuela Schwesig: Harte Arbeit muss belohnt werden

vergrößern 1 von 4 Foto: Stefan Sauer 1 von 4







von Frank Pfaff

erstellt am 15.Jan.2018 | 20:45 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihren Appell an die Wirtschaft für mehr Tariflöhne im Land erneuert. Dauerhaft niedrige Löhne, zum Teil weit unter Tarif, würden nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern gefährden, sondern auch das Vertrauen in das gesellschaftliche System schwächen, sagte Schwesig am Monatg beim Neujahrsempfang der Landesregierung im vorpommerschen Pasewalk. Das starke West-Ost-Lohngefälle sei nicht mehr vermittelbar und untergrabe das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft. „Denn sie wird nur akzeptiert, wenn diejenigen, die sich am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen durch harte Arbeit auch Anteil haben am Wohlstand“, betonte Schwesig. Gewerkschaftsangaben zufolge zahlen in keinem anderen Bundesland so wenige Unternehmen ihre Beschäftigten nach Branchentarifen wie in Mecklenburg-Vorpomern.

Die Landesregierung respektiere die Tarifautonomie, wolle ihrer Vorbildrolle aber gerecht werden und bei der Vergabe von Aufträgen und Fördermitteln Anreize setzen. So gelte künftig bei Aufträgen von Land und Kommunen ein Vergabemindestlohn von 9,54 Euro, und ein Stufensystem bei der Wirtschaftsförderung belohne Firmen mit Tarifbindung. „Da, wo Steuergelder ausgeben werden, müssen sie auch dort landen, wo gute Löhne gezahlt werden“, sagte Schwesig, die erstmals Gastgeberin des Neujahrsempfangs war und bewusst in eine Stadt in Vorpommern eingeladen hatte. In dem Landesteil hatte die AfD bei den jüngsten Wahlen besonders gut abgeschnitten.

Schwesig räumte ein, dass es an manchen Stellen Distanz gebe zwischen Bürgern und politischen Verantwortungsträgern. „Es ist ein Alarmsignal, wenn Menschen sagen: Ich verstehe nicht, warum ihr das macht. Ich möchte mit allen Menschen ins Gespräch kommen – ausdrücklich auch mit denen, die mit der Entwicklung in unserem Land unzufrieden sind“, betonte Schwesig. Auf diese Weise wolle sie dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen in Politik und Demokratie zurückzugewinnen. Zudem sollten Menschen stärker in wichtige Entscheidungen einbezogen werden, etwa durch Volksbefragungen, die in diesem Jahr in der Landesverfassung verankert werden sollen. Die Verfassungsänderung benötige aber eine breite Mehrheit und auch Stimmen der Opposition. Ziel sei, 2019 zur Kommunalwahl die erste Volksbefragung zur Senkung des Mindestwahlalters von 18 auf 16 Jahre abzuhalten.

Beim Neujahrsempfang ehrte Schwesig auch besonders verdienstvolle Bürger traditionell mit dem Verdienstorden des Landes.