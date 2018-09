Stavenhagen : Mann überfällt Tankstelle und bedroht Angestellte

Ein mutmaßlich bewaffneter Mann hat am späten Mittwochabend in Stavenhagen eine Tankstelle überfallen.

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

27. September 2018, 06:29 Uhr

Mittwochabend um 20:58 Uhr wurde der Polizei in Malchin durch einen Sicherheitsdienst ein Überfall auf eine Tankstelle in Stavenhagen mitgeteilt. Ein Streifenwagen der Polizei war kurze Zeit später am Tatort.

Ein männlicher unbekannter Täter betrat um 20:57 Uhr die Tankstelle in Stavenhagen und forderte unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstands Bargeld. Die Kassiererin öffnete die Kasse und gab dem Tatverdächtigen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Tatverdächtige verließ den videoüberwachten Kassenbereich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Überfall wurden keine Personen verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeirevier Malchin unter Tel. 03994 231224, die Internetwache der Landespolizei oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.