Wintermärchen in MV : Märchen locken Kinder ins Theater

Einige Bühnen bieten gleich mehrere Inszenierungen. Zehntausende Kinder, Eltern und Großeltern werden erwartet.

Das Mecklenburgische Staatstheater startet am 22. November in Schwerin mit Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“. Von den gut 40 Vorstellungen im Großen Haus seien 32 schon fast oder ganz ausverkauft, sagte ein Sprecher. Bis zu dreimal täglich steht das anrührende Märchen über die Macht von Liebe und Freundschaft auf dem Spielplan – Extremsport für die Darsteller. Zusätzlich kommt am 9. Dezember die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ heraus – mit acht Vorstellungen bis Hochneujahr.

Die Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz bringt mit „Frau Holle“ in Neubrandenburg und „König Drosselbart“ in Neustrelitz zwei Grimmsche Märchen auf die Bühne. Die Premieren sind am 27. und 29. November. Die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz bietet „Der Kleine Muck“. „Insgesamt spielen wir 55 Märchenvorstellungen und erwarten mehr als 16 000 Besucher“, sagte Theatersprecherin Wenke Dreffien. Drei Viertel der Karten seien schon weg. Das Volkstheater Rostock präsentiert ebenfalls „Frau Holle“ in 24 Vorstellungen.

Das Theater Vorpommern setzt auf Hans Christian Andersens „Die Prinzessin und der Schweinehirt“ in über 30 Vorstellungen in Stralsund und Greifswald. Premiere war am Sonntag. Das Landestheater Parchim spielt seit Ende Oktober den Andersen-Klassiker „Die Prinzessin auf der Erbse“. Die Vorpommersche Landesbühne Anklam lockt mit dem „Zauberer von Oz“. Premiere ist am Sonntag im Theater Blechbüchse Zinnowitz.