Geld für Polizei und Kita : Mäkeleien über Finanzspritzen

Die Landesregierung will zusätzlich jeweils 15 Millionen Euro für Polizei und Kita ausgeben. Die Opposition ist darüber nicht glücklich.

von Udo Roll

22. Februar 2018, 05:00 Uhr

Die Verhandlungen im Schweriner Schloss hatten sich stundenlang hingezogen. Am Ende vermeldeten die Koalitionsvertreter jeweils Erfolge für ihre Prestigevorhaben. CDU-Fraktionschef Vincent Kokert verkündete „das bisher größte Paket für die innere Sicherheit.“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) pries den „nächsten Schritt zur gebührenfreien Kita“ an. SPD und CDU hatten sich am Dienstagabend im Koalitionsausschuss geeinigt, 15 Millionen Euro aus dem 327 Millionen Euro umfassenden Haushaltsüberschuss für die Polizei und weitere 15 Millionen Euro zur finanziellen Entlastung der Eltern bei den Kita-Gebühren einzusetzen. Das schürt nun Hoffnung bei den Betroffenen – und Argwohn bei der Opposition.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Beamtenbund in Mecklenburg-Vorpommern reagierten gestern mit Genugtuung auf die Aufstockung der Landesgelder für die Polizei. Mit den zusätzlichen Millionen sollen die Schichtzulagen erhöht werden, Beförderungen beschleunigt und zusätzliche Kräfte eingestellt werden. Für GdP-Chef Christian Schumacher ist die Geldspritze „eine Art Wiedergutmachung“ und ein „längst fälliger Schritt.“ Schließlich habe das Land mit seinem rigiden Sparkurs und Personalabbau über Jahre hinweg die Polizei erst in ihre teilweise desolate Lage gebracht.

Mit barschen Worten meldete sich dagegen die Opposition. „Die Freude bei den Betroffenen ist verständlich, die Koalitionäre haben allerdings keinen Grund, sich derart aufzuplustern“, kommentierte Peter Ritter, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. SPD und CDU finanzierten in Wahrheit lediglich Selbstverständlichkeiten. Schichtzulagen und regelmäßige Beförderungen seien anderswo Normalitäten, betonte Ritter.

Grundsätzliche Kritik übt die Linksfraktion auch an der am Dienstag getroffenen Entscheidung, dass Eltern mit mehreren Kindern in Krippe, Hort und Kindergarten ab 2019 nur noch für ein Kind Gebühren zahlen müssen. „Die Kita muss endlich in Gänze kostenfrei werden“, verlangte die familienpolitische Sprecherin Jacqueline Bernhardt. Darauf haben sich zwar auch die Regierungspartner in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt – ein konkretes Datum für die Umsetzung des Vorhabens bislang aber nicht genannt. Eltern und Einrichtungen kämen sich veräppelt vor, wenn die Kostenfreiheit trotz üppiger Haushaltsüberschüsse weiter auf die lange Bank geschoben werde, stichelte Bernhardt weiter und warf der Landesregierung eine „hasenfüßige Herangehensweise“ vor.

Bauchschmerzen rufen die Millionen-Zahlungen für Polizei und Kitas auch bei der Fraktion „Bürger für Mecklenburg-Vorpommern“ (BMV) hervor. CDU und SPD hätten mit den Überschüssen in erster Linie ihre Lieblingsprojekte finanziert, sagte BMV-Fraktionschef Bernhard Wildt. Er verwies stattdessen auf den Investitionsstau in Schulgebäuden und forderte eine bessere Ausstattung. „Hier können einmalig verfügbare Mittel helfen“, so Wildt.

Neue Polizeistellen, Schichtzulagen und gebührenfreie Kita sollten dagegen aus den laufenden Einnahmen nachhaltig und langfristig finanziert werden. Mit der Verwendung von einmaligen Einnahmen gehe die Landesregierung stattdessen ein Risiko ein, offenbar in der Hoffnung, dass sich neue Finanzierungsquellen später schon finden werden.

Bei den Koalitionspartnern hält man die Sorge aus der BMV-Fraktion für unbegründet. Zusatzmittel für die Polizei und die Entlastung der Eltern bei den Kitagebühren sollen demnach auch in den Folgejahren fließen, dann aber aus dem regulären Haushalt 2020/21.