Glücksspiel : Lottospieler aus MV tippt sechs Richtige

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von svz.de

erstellt am 26.Okt.2017 | 15:06 Uhr

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Rostock hat in der Mittwochsziehung 806 406,30 Euro gewonnen. Wie Lotto Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Rostock mitteilte, war er der Einzige, der sechs Richtige getippt hatte. Erst Ende September hatte es zum ersten Mal in der Geschichte von Lotto Mecklenburg-Vorpommern zwei Millionengewinner gleichzeitig gegeben. Die beiden Glückspilze aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg hatten jeweils mehr als eine Million Euro gewonnen.