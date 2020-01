Loitz: Diebstahl eines VW T5

von svz.de

30. Januar 2020, 09:15 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde in Loitz ein brauner VW T5 Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen VG-MT166 gestohlen. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug wurde am Vorabend in der Goethestraße abgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.