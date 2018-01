Online-Shopping : Lieber Sofa statt Kaufhaus

Das Internet ermöglicht es jedem, jederzeit in den Läden der Welt zu shoppen, doch zu welchem Preis? Der Onlinehandel boomt. Statt stundenlang an vollen Kassen anzustehen, kann man bequem vom Sofa aus durch sämtliche Läden der Welt shoppen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Dazu braucht man sich nicht einmal eine Hose anzuziehen. Vor allem kleine Einzelhändler in Orten mit weniger als 50 000 Einwohnern stöhnen. Denn da, wo die Laufkundschaft aufgrund sinkender Einwohnerzahlen eh schon gering ist, lockt das Internet auch noch den letzten Kunden in die Shoppingwelt des WWW. 60 Prozent des erwirtschafteten Online-Gewinns kam 2017 aus diesen Kommunen, heißt es vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh). Das Problem ist hausgemacht: Die Ladenstraßen in MV verschwimmen immer mehr zu einem Einheitsbrei. Güstrow: NKD, Ernstings Family, Deichmann, Rossmann, McPaper. Wolgast: NKD, Ernstings Family, Deichmann, McPaper. Parchim: NKD, Rossmann... und so weiter. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen: Deichmannisierung. Der Schuhladen hat die Kommunen bundesweit überschwemmt. Alleine in MV gibt es 32 Filialen. Rossmann hat sogar mehr als 70 Läden im Land. Mit den Filialisten einher geht nicht nur die Schließung alteingesessener Läden und eine sinkende Vielfalt des Angebots, sondern auch der Verlust des individuellen Lokalkolorits. Dann trägt man eben die gleichen Schuhe, wie der Kollege. Oder man bestellt im Internet. Der bevh sieht darin eine Chance. Das Internetgeschäft habe „enormes Potential zur Verbesserung der Versorgungssituation im ländlichen Raum und damit eine Möglichkeit, die Lebensbedingungen an das Niveau der Städte anzupassen.“ Unbeachtet lässt der Verband, dass sich längst nicht jeder Laden einen Internetauftritt und den Aufwand dafür leisten kann. Doch mit einem hat der Verband recht: Durch die Digitalisierung wird sich der ländliche Raum an die Lebensbedingungen der Stadt anpassen. Wenn der letzte kleine Laden schließt, gibt es hier die gleiche Anonymität wie in der Großstadt.