Norddeutscher Lehrertag in Schwerin : Lehrer fordern mehr Anerkennung

Max-Stefan Koslik

16.Okt.2017

Eine zunehmende physische und psychische Gewalt gegenüber Lehrkräften beklagte der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Michael Blanck, beim Norddeutschen Lehrertag am Sonnabend in Schwerin. In einer aktuellen Umfrage des VBE in MV hätten zwei Drittel der Lehrer, die bisher geantwortet haben, das Gefühl geäußert, dass Gewalt gegen Lehrkräfte zunehme. „Die Lehrer dürfen mit der Werteerziehung nicht allein gelassen werden“, forderte Blanck. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) betonte auf dem Lehrertag, dass den Pädagogen im Land große Wertschätzung für ihre Arbeit gebühre. Sie vereinbarte mit dem VBE eine gesonderte Veranstaltung zur Problematik Gewalt gegen Lehrer.

Blanck sagte, zur Wertschätzung gehöre auch ein positives Lernumfeld mit einem Schulgebäude, das hell, freundlich, großzügig und bunt ist - „wie das Leben. Davon sind wir aber teilweise noch weit entfernt.“ Er würdigte das 100 Millionen Euro umfassende Schulbauprogramm in MV. Der Investitionsstau sei aber um ein Vielfaches höher.

Der Norddeutsche Lehrertag mit 190 Teilnehmern aus ganz Norddeutschland stand unter dem Motto „Werte machen Schule wertvoll – Bildung fängt mit Wertschätzung an“. Aber die Wertschätzung der Landesregierung für Lehrer in MV lasse nach Worten des Landesvorsitzenden zu wünschen übrig. Das Land sollte den vielen Kollegen, die mit Teilzeit seit den 1990er Jahren per Lehrerpersonalkonzept Massenkündigungen verhindert und dabei Einbußen hingenommen haben, entgegenkommen, sagte Blanck.

Denkbar sei, dass man Lehrern Altersteilzeit ermöglicht. Altersteilzeit gebe es für die Lehrer im Land bisher nicht, so dass viele ältere Kollegen unter erneutem Verzicht auf Rentenleistungen vorzeitig aus dem anstrengenden Dienst ausschieden, sagte Blanck. „Bisher gibt es allerdings vom Land kein Signal in die Richtung“, bedauerte der VBE-Vorsitzende.

Aus dem Bildungsministerium heißt es dazu, dass in Zeiten des Lehrermangels Altersteilzeit schwierig sei. Nach der Wende hatte es zu viele Lehrer in MV gegeben. Heute fehlen Pädagogen.