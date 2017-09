Entwicklung Ostdeutschland : Leere Landschaften

Es gibt sie, die blühenden Landschaften, die der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl, einst versprochen hatte. Ob Dresden, Leipzig, Jena oder Erfurt – gerade in machen ostdeutschen Großstädten sind die Fortschritte beim Aufbau Ost deutlich erkennbar. Und nicht nur an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Tourismusbranche glänzend entwickelt. Es ist zusammengewachsen, was zusammengehört, wie der frühere Kanzler Willy Brandt einst prophezeit hatte. Doch es dauert länger, ist weitaus mühsamer und noch längst nicht so weit wie erhofft. Auch nach Ende des Solidarpaktes II 2019 wird der Osten noch auf Hilfe angewiesen sein und eine Förderung benötigen, nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt in den Regionen, die noch immer große strukturelle Probleme haben und abgehängt erscheinen. Andreas Herzholz