Kulturhafen in Rostock : Landtagskandidaten stellen sich Fragen im Zirkuszelt

Am 2. September können Besucher alles über die Wahlprogramme der Parteien Grüne, SPD, Linke, CDU und FDP erfahren.

Rostock | Kultur und Politik kommen am 2. September im Zirkuszelt Fantasia am Rostocker Stadthafen zusammen. Um 19 Uhr laden die AG Freie Kultur Rostock und weitere Rostocker Kultureinrichtungen alle Hansestädter zum so genannten kulturellen Wahlhearing in den Kulturhafen Rostock ein, teilten die Veranstalter am Montag mit. Interessenten können einigen der Rost...

