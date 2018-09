Gleiche Redezeit : Landtag will auf den Punkt kommen

Parlament ändert seine Geschäftsordnung und regelt darin unter anderem die Redezeiten neu.

von Karin Koslik

08. September 2018, 05:00 Uhr

Dass die Landtagsabgeordneten erst weit nach 22 Uhr aus dem Schweriner Schloss kommen, ist keine Seltenheit. Zukünftig könnte sich das ändern, denn in der kommenden Sitzungswoche wird ein Entwurf zur Änderung der Geschäftsordnung eingebracht. „Kernanliegen ist, die Debattenzeiten zu verkürzen“, erläutert der Parlamentarische Geschäftsführer der BMV-Fraktion, Matthias Manthei.

Bislang bestimmen die Ergebnisse der letzten Landtagswahl, wie lange eine Fraktion reden darf. Von einer 60-minütigen Parlamentsstunde stehen derzeit der SPD 23 Minuten Redezeit zu, der CDU 14, der AfD elf, der Linken neun und der BMV drei Minuten. Künftig soll jeder Fraktion pro Verhandungsgegenstand die gleiche Grundredezeit von fünf Minuten zugestanden werden, dazu kommen weitere 30 Sekunden Redezeit pro Fraktionsmitglied. Der momentan einzige fraktionslose Abgeordnete, Holger Arppe, dürfte drei Minuten lang reden.

Landtag: Weniger Redezeit für die SPD

Im Falle der vierköpfigen BMV-Fraktion ergäbe sich künftig eine Gesamtredezeit von sieben Minuten – mehr als das Doppelte der bisherigen. Und: „Wenn wir einen Antrag einbringen, würden noch einmal weitere zehn Minuten dazukommen“, erläutert Matthias Manthei, was, vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments, künftig ebenso auch für alle anderen Fraktionen gelten soll. Die 26-köpfige SPD-Fraktion hätte dagegen pro Verhandlungsgegenstand nur noch 18 Minuten Redezeit.

„Eine Rede wird nicht besser, wenn sie länger wird“, weiß BMV-Fraktionsgeschäftsführer Manthei. „Ich erhoffe mir, dass die Redezeiten kürzer, aber die Debatten lebendiger werden.“ Beschränkungen soll es künftig auch für Regierungserklärungen und die Einbringung zum Entwurf von Haushaltsgesetz und Haushaltsplan geben – auf jeweils 25 Minuten.

Themensetzung auf neuen Zeitpunkt verschoben

Verkürzt werden sollen zudem die Fristen, in denen die Fraktionen ihre Fragen an die Landesregierung einreichen müssen. Derzeit müssen sich Abgeordnete in der Woche vor der Landtagssitzung bis Donnerstag 12 Uhr darauf festlegen, was sie in der aktuellen (Frage-)Stunde thematisieren wollen. Künftig soll dieser Termin auf Dienstag 12 Uhr der Sitzungswoche verschoben werden. „Das erhöht die Spontaneität bei der Beantwortung und belebt dadurch die Debatte zusätzlich“, ist der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Prof. Ralf Weber, überzeugt. Auch die künftig vorgesehenen Kurzinterventionen sind aus seiner Sicht ein Beitrag zur Belebung der Debattenkultur.

Dass der Landesregierung zur Beantwortung Kleiner Anfragen 20 statt bislang zehn Werktage zugebilligt werden sollen, nennt der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Peter Ritter, ein Entgegenkommen an die Landesregierung. Sie hätte wiederholt beklagt, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Anfragen gestiegen sind und eine fristgerechte Beantwortung in den seltensten Fällen möglich war.

AfD erwartet Qualitätsverbesserung bei den Antworten

„Mit diesem Entgegenkommen verbindet sich auch die Erwartung, dass es ein Ende hat mit den unzähligen Bitten auf Fristverlängerung und dass vor allem auch die Qualität der Antworten endlich wieder steigt“, so Ritter. Auch die AfD erwartet künftig eine deutliche Qualitätsverbesserung bei den Antworten. BMV-Fraktionsgeschäftsführer Manthei fordert die Landesregierung auf, gegebenenfalls ihre innere Organisation zu verbessern, um die 20-Tage-Frist, wenn sie denn kommen sollte, tatsächlich einzuhalten.