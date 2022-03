Ludwigslust-Parchim : Landkreis schränkt Corona-Kontaktnachverfolgung ein

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim schränkt wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen ab Montag seine Kontaktnachverfolgung ein. „Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, werden vom Gesundheitsamt des Landkreises nicht mehr angerufen“, teilte der Kreis am Freitag in Parchim mit. Dies gelte jedoch nicht für Personen über 60 Jahren und Gesundheitspersonal.

Den Angaben zufolge werden alle anderen, deren PCR-Test positiv ist, per Post über die Quarantäneanordnung, den Genesenenausweis und weitergehende Informationen informiert. ...

