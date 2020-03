Coronavirus-Fälle : Landkreis Mecklenburgische Seenplatte rät zum Verzicht auf größere Treffen

Durch große Veranstaltungen könnten die Erreger schneller verbreitet werden.

von Winfried Wagner

11. März 2020, 09:46 Uhr

Das Gesundheitsamt im größten Landkreis Deutschlands, der Mecklenburgischen Seenplatte, hat erneut darauf hingewiesen, dass wegen der Ausbreitung des Coronavirus Zusammenkünfte und Veranstaltungen mit vielen Menschen gemieden werden sollten. Durch große Veranstaltungen könnten die Erreger schneller verbreitet, aber die Kontaktpersonen schwieriger zurückverfolgt werden, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg. Deshalb sollten Veranstalter die Risikobewertung des Robert Koch-Instituts ernst nehmen und Vorhaben genauestens prüfen.

An der Mecklenburgischen Seenplatte, die doppelt so groß wie das Saarland ist, sind fünf Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Bisher 14 Infektionsfälle in MV

Betroffen sind ein 52-Jähriger, der in Südtirol war, und ein 56-Jähriger, der mit diesem Mann engen Kontakt hatte. Dazu kommen eine 23-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann, die im Skiurlaub im Salzburger Land waren sowie eine 41-jährige Frau, die auch in Österreich war. In Mecklenburg-Vorpommern sind insgesamt bisher 14 Infektionsfälle bekannt.

Das Neubrandenburger Veranstaltungszentrum weist seinerseits auf der Internetseite darauf hin, dass vorerst alle Konzerte und Tagungen stattfinden, dass Besucher aber auf die zusätzlichen Hygiene- und Gesundheitsanforderungen achten müssten. So beginnt am Mittwoch in Neubrandenburg der diesjährige Jazzfrühling bis 15. März.

