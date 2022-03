Haushalt : Land tritt ab 2023 auf Kostenbremse: Einsparungen bei Büros

Krisen, Krieg und Katastrophen kosten das Land viel Geld. Deshalb soll jetzt gespart werden - zum Beispiel an den Büros der Beamten.

Nach mehreren Jahren mit hohen Ausgaben unter anderem wegen der Corona-Pandemie will die Landesregierung von 2023 an sparen. Die Ministerien sind aufgefordert, dauerhaft 150 Millionen Euro zu kürzen, wie Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag in Schwerin sagte. Der Flächenbedarf der Landesregierung soll mit Hilfe von Homeoffice bis 2026 um mindest...

