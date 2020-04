Mecklenburg-Vorpommern : Land lenkt ein und erlaubt Autokinos

Die Betriebe dürfen nun doch öffnen. Das Wirtschaftsministerium wird den Autokinos dafür noch heute die Genehmigung erteilen.

von Iris Leithold

22. April 2020, 12:09 Uhr

Bundesweit boomen in der Corona-Krise die Autokinos als letzte Bastion der Unterhaltungsindustrie. Nach dem sie in Mecklenburg-Vorpommern kurzzeitig auf der Liste der zu schließenden Einrichtungen standen, hat die Landesregierung das Verbot wieder aufgehoben.

„Die Autokinos können öffnen. Rückmeldungen zeigen uns, dass notwendige Auflagen erarbeitet sind“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Harry Glawe am Mittwoch.

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften

Der Veranstalter muss eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt zusammenarbeiten und Einlasskontrollen durchführen. In den Autos dürfen sich Personen nur allein, in Begleitung von im selben Haushalt lebenden Personen und einer weiteren Person aufhalten. Auf dem Gelände darf kein Speiseverkauf stattfinden, ein Lieferservice ist erlaubt. Für den Gang zur Toilette darf das Auto verlassen werden.

Unverständnis für das Verbot

Die Absage löste in den sozialen Medien Unverständnis aus. „Jetzt ist im Auto sitzen auch schon verboten?“, schrieb eine Besucherin auf der Facebook-Seite des Autokinos. Ein anderer schrieb: „So sehr ich die bisherigen Maßnahmen befürworte - das hier empfinde ich nun aber auch als willkürlich und überzogen. Es kommt doch niemand in Kontakt zum anderen, man sitzt ja in den Autos.“

Auch die Linken-Landtagsabgeordnete Karen Larisch äußerte dort Kritik: „Mich hat das genauso überrumpelt. Das ist uns als Abgeordnete so nicht mitgeteilt worden.“ Bundesweit gibt es nach Angaben der Bundesnetzagentur derzeit so viele Anträge auf die Erteilung von Funkfrequenzen für die Tonübertragung in Autokinos wie nie zuvor. Seit Anfang März habe die Behörde bundesweit mehr als 40 solcher Rundfunkfrequenzen zugeteilt, hieß es von der Behörde.

