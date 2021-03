Mecklenburg-Vorpommern : Land kämpft um schnellen Neustart im Tourismus

Mecklenburg-Vorpommern präsentiert neue Angebote und Highlights auf der digitalen Messe ITB Berlin NOW.

Die Tourismusbranche in MV, mit einer Vor-Corona-Jahresleistung von fünf Milliarden Euro eines der Wirtschaftssäulen im Land, hat erwartungsgemäß in der Bilanz für das Jahr 2020 eine tiefe Delle verbuchen müssen. Sechs Millionen weniger Gäste als 2019 (-28,6 Prozent), die Zahl der Übernachtungen ging um ein Fünftel auf 27,7 Millionen zurück, so Wirtsch...

