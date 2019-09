Publikumspreis verliehen : Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim bekommt Goldene Henne

Sichtlich überrascht durften drei Kameraden stellvertretend eine der "Goldenen Hennen" entgegennehmen.

Sebastian Lohse

20. September 2019, 21:33 Uhr

Am Freitagabend wurde der Medienpreis "Goldene Henne" in Leipzig verliehen. Drei Kameraden durften stellvertretend für den Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim in der Kategorie "Charity" eine der "Hennen" entgegennehmen.

Dank an alle Feuerwehrleute Deutschlands

Sichtlich überrascht gingen sie unter tosendem Beifall und stehenden Ovationen des Publikums auf die Bühne. "Eigentlich kann man heute Abend jedem Feuerwehrmann in der gesamten Republik danken", sagte Kreiswehrführer Uwe Pulss, einer der freiwilligen Helfer des Großbrands von Lübtheen. Ein Dank ging auch an den Landrat Stefan Sternberg, der im Publikum saß.

Stefan Sternberg

Als weitere Überraschung übergab Michael Ermrich, Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands, noch einen Scheck über 25.000 Euro. Das Geld sei schnell ausgegeben, versprach einer der Feuerwehrmänner. Dann durften die drei den Abend genießen, wie es ihnen vom Sender vorher versprochen wurde.

