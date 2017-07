Regierungserklärung Manuela Schwesig : Kontinuität und Verlässlichkeit in Regierungsarbeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Eine Woche nach ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin hat Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch im Landtag ihre erste Regierungserklärung abgegeben. Bei den inhaltlichen Schwerpunkten der Regierungsarbeit setze sie auf Verlässlichkeit und Kontinuität, sagte sie.

Allerdings betonte Schwesig auch, dass der Wechsel an der Spitze der Landesregierung mit einem Generationswechsel verbunden sei. Sie werde die Erfahrungen der Generation einbringen, die als Jugendliche die Wende erlebt hat und von der schweren wirtschaftlichen Krise Anfang der 1990er Jahre im Osten mit all ihren gesellschaftlichen Verwerfungen geprägt wurde. Auch dass sie die erste Frau an der Spitze der Landesregierung ist, sei etwas Besonderes, sagte Schwesig. Dessen sei sie sich bewusst.

Verbesserungsbedarf bei Renten im Osten

Sie sieht weiteren Verbesserungsbedarf bei der Rente im Osten und forderte eine Solidarrente für Menschen, die trotz langer Erwerbstätigkeit im Alter nur die Grundsicherung zu erwarten haben. «In den kommenden Jahren gehen die Jahrgänge in den Ruhestand, bei denen sich insbesondere in den ostdeutschen Ländern lange Phasen von Erwerbstätigkeit und unverschuldeter Arbeitslosigkeit abwechseln», sagte Schwesig am Mittwoch in Schweriner Landtag. Wer ein Leben lang hart gearbeitet habe, müsse eine Rente oberhalb der Grundsicherung erhalten. Außerdem regte Schwesig einen «Gerechtigkeitsfonds» für Personengruppen an, die bei der Rentenüberleitung Ost vergessen oder benachteiligt wurden. Als Beispiel nannte sie Frauen, die zu DDR-Zeit geschieden wurden.

Zehn-Millionen-Euro-Programm für Digitalisierung

Außerdem kündigte Schwesig ein Zehn-Millionen-Euro-Programm für die Digitalisierung der Wirtschaft im Land an. Nach dem Vorbild der Technologie- und Gründerzentren sollen Zentren für digitale Startups aufgebaut werden. Außerdem sollen kleine und mittlere Unternehmen auf dem Weg ins digitale Zeitalter begleitet werden. «Mein Eindruck ist, dass auf Bundesebene vor allem darüber diskutiert wird, wie große Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt werden können», sagte Schwesig. Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sei aber von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt. Ihre Begleitung sei eine Aufgabe für die Landesregierung in den nächsten Jahren.

von Iris Leithold

erstellt am 12.Jul.2017 | 11:01 Uhr