Wahl im Landkreis Rostock : Trend im Kreistag: CDU vorn

Dennoch müssen die Christdemokraten ebenso wie SPD und Linke Verluste hinnehmen. AfD mit deutlichem Stimmenzuwachs

von Jens Griesbach

26. Mai 2019, 23:17 Uhr

Andrang bis auf die letzte Minute: Im Wahllokal im Technischen Rathaus Güstrow gaben die Wähler am Sonntag noch bis kurz vor 18 Uhr ihre Stimmen ab. Bei der Wahl zum neuen Kreistag zeichnete sich nach der Auszählung von 107 der insgesamt 266 Wahlbezirke im Landkreis Rostock ein deutlicher Trend ab: Zu diesem Zeitpunkt lag die CDU vorne, musste aber deutliche Verluste hinnehmen. Die Christdemokraten kamen demnach auf 30,9 Prozent, ein Minus von 7,4 Prozent. Deutlicher Gewinner ist die AfD. Sie kam zu diesem Zeitpunkt auf 14,1 Prozent, ein Plus von 10,5 Prozent. Die AfD könnte so mehr Sitze im Kreistag erringen, als sie Kandidaten hat. Der Kreistag würde dementsprechend kleiner werden.

Die Linke kam auf 15 Prozent (minus vier Prozent), knapp gefolgt von der SPD mit 14,7 Prozent (minus 4,1 Prozent). Die Bündnisgrünen konnten sich auf 8,1 Prozent verbessern. Auch die FDP legte leicht zu auf 4,1 Prozent. Stark zeigten sich die Freien Wähler mit 6,3 Prozentpunkten.

Für den Kreistag sind 69 Sitze zu vergeben. Für den neuen Kreistag haben neun Parteien, zwei Wählergruppen, sechs Einzelbewerber und eine Einzelbewerberin kandidiert– insgesamt 238 Männer und 80 Frauen. Im Landkreis waren knapp 183 000 Einwohner zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 55 Prozent. Die ersten Ergebnisse ließen gestern Abend lange auf sich warten. Die Auszählung sei „relativ zäh“ verlaufen, so Kreissprecher Michael Fengler.

Bei der Kommunalwahl 2014 kam die CDU im Kreistag auf 38,3 Prozent (26 Sitze), die SPD auf 18,8 Prozent (13 Sitze), die Linke auf 19 Prozent (13 Sitze), die Bündnisgrünen auf 5,4 Prozent (vier Sitze), die Freien Wähler Landkreis Rostock auf 4,9 Prozent (drei Sitze), die Alternative für Deutschland auf 3,6 Prozent (drei Sitze), die FDP auf 3,5 Prozent (drei Sitze) und die NPD auf 2,8 Prozent (zwei Sitze). Als einziger Einzelbewerber schaffte es 2014 Reinhard Dettmann in den Kreistag.

