Prävention : Kinderschutz-Hotline: Land setzt Angebot fort

Zentrale Rufnummer gibt es jetzt seit zehn Jahren.

von Angela Hoffmann

24. Januar 2018, 05:00 Uhr

Nachbarn, die einen Verdacht auf Kindesmisshandlung haben, Jugendliche, die selbst um Hilfe bitten oder Gerichtsvollzieher, die sich bei Wohnungsräumungen Gedanken um die betroffene Familie machen – die Kinderschutz-Hotline in Mecklenburg-Vorpommern wird von den unterschiedlichsten Personengruppen genutzt. Sie sei ein wichtiger Beitrag zum verbesserten Frühwarnsystem im Land, sagte gestern Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Hotline.

Bürger können sich hierhin kostenlos und anonym wenden, wenn sie eine Kindeswohlgefährdung oder eine Kindesmisshandlung vermuten. Die Hotline war 2008 unter anderem als Reaktion auf den Hungertod der fünfjährigen Lea-Sophie aus Schwerin eingerichtet und beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) angesiedelt worden. Seit 2012 nehmen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Rostock die Anrufe an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr entgegen. „Die wichtigste Aufgabe der Mitarbeiter ist es, die Gefährdung einzuschätzen und gegebenenfalls das Jugendamt einzuschalten“, so die Geschäftsführerin Andrea Rittiger.

Von den jährlich etwa 4000 gemeldeten Fällen von Kindeswohlgefährdung im Land kämen etwa 400 über die Hotline, sagte die Sozialministerin. „Der Erfolg lässt sich schwer nur an den Zahlen messen. Wichtig ist, dass wir hier ein niederschwelliges Angebot als Ergänzung zu anderen Maßnahmen wie etwa den ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen vorhalten.“ Das werde auch deutlich, wenn Kinder und Eltern die Nummer selbst wählten, um Unterstützung zu suchen. Das Land wolle deshalb auch künftig an der Kinderschutz-Hotline festhalten.

Aus Sicht der Opposition im Landtag reicht das allerdings bei weitem nicht aus. „Die meisten Fälle, die in der Hotline eingehen, werden an die Jugendämter im Land weitergeleitet, dort ist die Personaldecke jedoch dünn“, kritisierte gestern die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt. Neben der Kinderschutz-Hotline seien außerdem Kinder-, Jugend- und Elterntelefone des Kinderschutzbundes MV in Schwerin und Greifswald aktiv, die trotz steigender Fallzahlen finanziell nur bescheiden ausgestattet würden.

Zahlen und Fakten Laut Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) sind vom 1. Februar 2008 bis zum 31. Dezember 2017 bei der Kinderschutz-Hotline in MV insgesamt 3040 Meldungen wegen Gefährdung des Kindeswohls eingegangen. Davon betroffen waren 5182 Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus wurde 1818-mal nach Auskünften gefragt. In 102 Fällen wurde die Bitte um Inobhutnahme des betroffenen Kindes oder Jugendlichen geäußert. Dabei baten 54 Jungen und Mädchen selbst um eine Inobhutnahme, in 48 Fällen waren es die Eltern. Die Kinderschutz-Hotline ist beim Lagus angesiedelt, seit 2012 nehmen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes in Rostock die Anrufe entgegen. Für die enge Zusammenarbeit mit den Jugendämtern gibt es Kooperationsvereinbarungen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. Das Landessozialministerium stellt für die Hotline pro Jahr rund 130 000 Euro zur Verfügung. Die Nummer lautet: 08 00 / 14 14 007.