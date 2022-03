Schwerin : Kinder ziehen verwitterte Granate aus Schweriner See

Zwei Jungen haben in Schwerin beim Spielen eine Granate aus einem See gezogen und damit ihren Eltern einen ordentlichen Schrecken beschert. Die elf und zwölf Jahre alten Kinder fanden das stark verwitterte und verrostete Munitionsstück am Sonntag gegen Mittag auf der Halbinsel Dwang am Ufer des Ostorfer Sees, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte.

Ein Erwachsener, der in der Nähe war, b...

