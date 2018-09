Schweriner Landtag : Keine Mehrheit für steuerfreie Vorsorgerücklangen der Landwirte

von svz.de

13. September 2018, 13:17 Uhr

Die von der Bauernschaft und der Opposition geforderte Einführung steuerfreier Risikoausgleichsrücklangen für Agrarbetriebe findet im Landtag in Schwerin keine Mehrheit. Sprecher der Regierungsfraktionen SPD und CDU räumten in der Debatte heute zwar Handlungsbedarf ein, lehnten die von AfD und Linke eingebrachten Anträge aber ab.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) kündigte Gespräche zu geeigneten Hilfsmaßnahmen für in Not geratene Bauern im Bundesrat und in der Konferenz der Agrarminister an. Dabei gehe es auch um staatlich geförderte Vorsorgeprogramme. Für eine steuerfreie Ausgleichsrücklage gebe es aber keine politische Mehrheit und auch europarechtlich gebe es dagegen Bedenken. Die dritte unterdurchschnittliche Ernte im Nordosten in Folge hatte die Vorsorgedebatte neu entfacht.