Causa Christian Frenzel : Keine 5000 Euro mehr Gehalt: Ex-Staatskanzlei-Chef macht Rückzieher

Aus Anlass der öffentlichen Berichterstattung zu meiner Besoldung gebe ich folgende Erklärung ab:

Ich halte an meiner Rechtsauffassung fest, dass die Voraussetzungen für die Zahlung einer Zulage gegeben sind. Gleichwohl werde ich meine Bitte um entsprechende Prüfung durch das Landesamt für Finanzen nicht aufrecht erhalten. Ich möchte mir die haltlosen öffentlichen Verdächtigungen und zum Teil bösartigen Anschuldigungen nicht weiter antun. Vor allem aber befürchte ich Schaden für die Justiz und das Richteramt, wenn jetzt, um mir zu schaden, so getan wird, als sei die Ernennung zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht nicht aufgrund meiner richterlichen Qualifikation erfolgt.

Nachdem ich die ersten Monaten nach dem Wechsel im Amt der Ministerpräsidentin an der Seite der Ministerpräsidentin den Übergang mitgestaltet habe, lag mir daran, wieder in die Justiz zurück zu kehren. Deshalb habe ich in Absprache mit der Ministerpräsidentin die Justizministerin gebeten, mir die Rückkehr in die Justiz zu ermöglichen. Nachdem die Justizministerin mir von der Option berichtet hat, als Senatsvorsitzender an das Oberlandesgericht zu wechseln, habe ich mein Einverständnis mit einer Versetzung erklärt.

Die Entscheidung, mich wieder in das Richterverhältnis zu berufen und zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht zu ernennen, ist durch das Justizministerium nach den allgemein für richterliche Ernennungen geltenden Kriterien, also auch unter Beteiligung des Präsidialrats, unter Berücksichtigung meiner jahrzehntelangen, immer wieder sehr positiv beurteilten richterlichen Tätigkeit am Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht getroffen worden.