Umstrittene Abgeordnete : Karin Strenz: Das Schweigen geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

von Udo Roll & Michael Seidel

erstellt am 06.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Die CDU-Fraktion im Bundestag hatte sich bereits von der umstrittenen Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern distanziert: Karin Strenz (50) soll wegen ihrer zweifelhaften Verbindungen zum autokratischen Aserbaidschan aus der parlamentarischen Versammlung des Europarates abgezogen werden. Man gehe davon aus, dass Strenz nicht mehr für das Gremium kandidieren werde, erklärte eine Fraktionssprecherin vor wenigen Tagen.

In Mecklenburg-Vorpommern warten Parteimitglieder dagegen bis heute auf eine eindeutige Positionierung der CDU-Landesführung zu der pikanten Causa Strenz. An der Basis wächst der Frust über die Schweigestrategie des Landesverbandes. „Man hat das Gefühl, dass der Fall ausgesessen oder totgeschwiegen werden soll“, macht ein CDU-Mitglied seinem Ärger Luft. Man erwarte endlich Antworten, schließlich würde es ständig Nachfragen von empörten Wählern zu den Korruptionsvorwürfen geben. An der Basis gärt es. So schrieb das CDU-Mitglied Ralf Melzer aus Boldela (Lankreis Ludwigslust-Parchim) an seine Abgeordnete, ihr Verhalten erfülle ihn mit Enttäuschung, Entsetzen und Sorge. „Ziehen Sie Ihre Konsequenzen und treten Sie bitte zurück und wahren das Bild der vielen ehrenamtlichen und anständigen Mitglieder unserer Partei!“

Seit Wochen steht der Verdacht im Raum, dass Strenz in den Jahren 2014 und 2015 als Beraterin für eine von Aserbaidschan gegründete Firma tätig war, die europaweit Lobbyarbeit für das autoritäre Regime von Präsident Ilham Alijew betreibt. Zwischen 14000 und 30000 Euro soll sie für ihre Tätigkeiten kassiert haben. Im Raum steht der brisante Vorwurf der Abgeordnetenbestechung.

Die Anschuldigungen hat Karin Strenz auf ihrer Facebookseite zurückgewiesen. Mehr noch: Trotz detaillierter überregionaler Berichterstattung behauptet sie: „Mir war und ist weder bekannt, dass die Line M-Trade GmbH von Aserbaidschan finanziert wurde, noch hatte ich Veranlassung zu einer solchen Annahme bzw. entsprechenden Nachprüfungen.“ Seither schweigt sie.

Trotz des Unmutes der Basis sieht die CDU-Landesspitze keinen Grund tätig zu werden. „Für uns gibt es keine Veranlassung, einen Stein zu werfen. Weder in die eine noch in die andere Richtung“, erklärt Generalsekretär Wolfgang Waldmüller. Man wolle zunächst das Verfahren abwarten. „So lange gilt die Unschuldsvermutung.“ Strenz habe Aufklärung zugesagt.

Nur wann? Der letzte Eintrag auf ihrer Internetseite stammt vom 24. Oktober: „Nach meiner Genesung und dem Abschluss eines möglichen Verfahrens vor Gericht bin ich gerne bereit, weiter öffentlich Stellung zu nehmen.“ Bis dahin möge die Presse doch bitte ihre gesetzlich formulierte öffentliche Aufgabe unterlassen, bis Verfahrensabschluss „von weiteren Presseanfragen Abstand nehmen“. Selbst für die eigenen Parteifreunde eine zweifelhafte Auffassung von Demokratie und Pressefreiheit.