Tourismus : Kampf um den Ostseeraum: MV erhält neues Tourismuskonzept

Als der „echte Norden“ macht Schleswig-Holstein dem Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern seinen Rang streitig. Und an der polnischen Ostseeküste entwickelt sich der Fremdenverkehr derzeit auch recht dynamisch. Für Wirtschaftsminister Glawe Anlass zu handeln.

von Frank Pfaff

20. November 2018, 09:42 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will als Reiseland weiter punkten und der wachsenden Konkurrenz im Ostseeraum das Feld nicht kampflos überlassen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) legt dazu am Dienstag im Kabinett das neue Landestourismuskonzept vor und informiert am Mittag die Öffentlichkeit über seine Pläne. Nach Jahren des Wachstums hatte der Tourismus im verregneten Vorjahr im Nordosten erstmals wieder Einbußen verzeichnet und dabei erkennen müssen, wie stark er vom Wetter abhängig ist.

Breiteres Angebot schaffen

Glawe setzt auf Investitionen, mit deren Hilfe die Angebotspalette größer und die Auslastung auch außerhalb der Sommersaison besser werden. Die Mittel dafür sollen unter anderem die Fremdenverkehrsbetriebe und die betroffenen Gemeinden selbst aufbringen. Änderungen am Kurort- und am Kommunalabgabengesetz sollen mittelfristig für höhere Einnahmen sorgen. Seit Juni hatten die betroffenen Verbände Gelegenheit, ihre Vorschläge für die neue Tourismusstrategie einzubringen. Die Beteiligung war offenbar intensiver als erwartet. Statt im September kommt das neue Konzept nun erst Mitte November zur Beschlussfassung ins Kabinett.

Jeder Fünfte arbeitet im Tourismus

Laut Wirtschaftsministerium trägt der Fremdenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern 12 Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei, doppelt so viel wie in den meisten anderen Ländern. Fast jeder fünfte Arbeitsplatz hängt am Tourismus. 2017 hatte es bei den Gäste- und Übernachtungszahlen nach mehreren Rekordjahren in Folge einen leichten Rückgang gegeben. Nach dem sonnenreichen Sommer erwarten Fachleute für 2018 wieder einen spürbaren Gästezuwachs.