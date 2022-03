Regierung : Kabinett will Landeshaushalt für 2022 und 2023 beschließen

Das Kabinett will am Dienstag (10.30 Uhr) den Landeshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschließen und das Zahlenwerk anschließend dem Landtag zur Beschlussfassung zuleiten. Der Doppeletat soll den Abgeordneten in der nächsten Sitzung vorgelegt und bis zur Jahresmitte diskutiert und beschlossen werden. Diesen Etat aufzustellen, sei aufgrund der Einnahmeausfälle und großen Hilfsprogramme infolge der Corona-Pandemie eine der größten und schwersten Aufgaben für die Landesregierung, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Anfang Februar bekannt gegeben. Die Herausforderungen seien groß. Der solide Kurs solle fortgesetzt werden, hatte sie betont. Aber auch Investitionen in die Zukunft des Landes seien geplant - in Wirtschaftskraft, Digitalisierung, Bildung und Klimaschutz.

