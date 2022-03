Mecklenburg-vorpommern : Junger Autofahrer in Probezeit bei Raserei gestoppt

Wegen Raserei an der Mecklenburgischen Seenplatte muss ein 20 Jahre alter Fahranfänger, der noch in der Probezeit war, seinen Führerschein abgeben. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, wurde der Fahrer am Dienstag zwischen Altentreptow und Neubrandenburg von einem Videowagen gefilmt. Dabei machten die Beamten riskante Überholmanöver und nahmen an drei Stellen Geschwindigkeiten auf, die zwischen 59 und 66 Stundenkilometer über dem Erlaubten lagen. So fuhr der 20-Jährige unter anderem mit 166 Stundenkilometer auf der Landesstraße 35 am Abzweig nach Trollenhagen vorbei, wo 100 Stundenkilometer erlaubt waren.

Die Polizei hatte am 1. März bekanntgegeben, dass bei themenbezogenen Kontrollen im gesamten Monat März besonders die Geschwindigkeiten der Kraftfahrer unter die Lupe genommen werden. Der 20-Jährige müsse nun mit mehr als 1200 Euro Bußgeld, mehreren Punkten in der Verkehrssünderdatei sowie einem längeren Fahrverbot rechnen. Zudem werde die Führerschein...

