Zisch startet in die nächste Runde : Jetzt Nachwuchs-Reporter werden

erstellt am 12.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Mit welchen Themen befassen sich Medien? Wie kommt die Nachricht in die Zeitung? Und wie werden diese aufbereitet? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir mit dem Projekt „Zeitung in der Schule“ des medienhaus:nord.

Jedes Jahr nehmen rund 7000 Schüler aus MV und der Prignitz teil. Sie bekommen für drei Monate kostenlos die Tageszeitung in die Schule geliefert, dürfen einen Blick in die Redaktion werfen oder einen Redakteur in eure Klasse einladen und auch selbst einmal Reporter sein. Ebenfalls bieten unsere Zisch-Partner spannende Rechercheworkshops an. Für Lehrkräfte gibt es Unterrichtsmaterial zu aktuellen Themen.

Schulklassen, die an der kommenden Projektphase vom 6. November 2017 bis 2. Februar 2018 mitmachen möchten, können sich noch bis einschließlich Dienstag (17. Oktober) anmelden.



Mehr Infos und Anmeldung unter www.svz.de/zisch-anmeldung oder per Mail an zisch@medienhausnord.de.