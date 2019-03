Jarmen: Alkoholisierter Fahrer verursacht zwei Unfälle mit hohem Sachschaden

von Polizei

24. März 2019, 08:08 Uhr

Am 23.03.2019 gegen 21 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Fabrikstraße in Jarmen. Ein PKW VW soll gegen einen parkenden PKW Kia gefahren und anschließend mit einem Straßenbaum kollidiert sein.

Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Die am Unfallort eintreffenden Beamten stellten eine Alkoholisierung des 63-jährigen Unfallverursachers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben, welcher ihn zur Beobachtung in das Krankenhaus Demmin verbrachte.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der VW des Verursachers musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Unfallverursacher kurz zuvor einen weiteren Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Jarmen verursacht hatte, bei welchem er von der Unfallstelle flüchtete.

Hierbei soll der Fahrer des PKW VW mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW BMW kollidiert sein. Es konnten Teile des unfallverursachenden Fahrzeugs am Unfallort sichergestellt werden.

Der Gesamtschaden von beiden Verkehrsunfällen beläuft sich auf etwa 30000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt.