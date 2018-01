Prozess um totes Baby in Wittenburg : Ist die Steppdecke ein Tatort?

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von Andreas Frost

erstellt am 15.Jan.2018 | 20:45 Uhr

Selten erscheint während eines Strafprozesses ein Todesort so greifbar nah wie am Montag im Landgericht Schwerin. Ein Gerichtsdiener breitete im Saal 8 eine gesteppte Daunendecke zwischen Richterbank und Zeugentisch aus. Große, unregelmäßige, meist bräunlich-rote Flecken zeugten davon, dass auf ihr vor drei Jahren ein Kind geboren wurde. Kurz darauf jedoch lag das kleine Mädchen tot auf dieser Decke. Der Tod sei „ohne äußeres Zutun“ nicht zu erklären, berichtete ein Rechtsmediziner, der die Leiche des gesunden und lebensfähigen Babys untersucht hat. Nicht auszuschließen sei, dass es erstickt oder ertrunken ist. Es brauche nicht viel an Aufwand oder Kraft, um ein Neugeborenes zu töten, ohne viele Spuren zu hinterlassen.

Damit untermauerte der Mediziner den Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die 40 Jahre alte Angeklagte aus Wittenburg, ihr Neugeborenes getötet zu haben. Während die Frau beim Anblick der Decke äußerlich keine Regung zeigte, weinte sie heftig, als der Sachverständige Bilder der Babyleiche auf eine Leinwand projizierte. Mehr als zwei Jahre bewahrte die Mutter das tote Baby, in Plastiktüten verpackt, in einem Tiefkühlschrank auf, bevor es ihr neuer Freund im vergangenen März als vermeintlichen überlagerten „Entenbraten“ in ein Waldstück in Wittenburg brachte. Die Fotos ließen Zweifel aufkommen, dass er nicht bemerkt haben will, dass er ein Baby ins Laub schüttete. Im Juli 2017 wurde die Mutter verhaftet.

Zweifel gibt es auch an den Aussagen der Mutter. Sie bestreitet, das Mädchen getötet zu haben. Sie hatte ihre Schwangerschaft nicht nur vor dem Vater, von dem sie sich längst getrennt hat, verheimlicht. Als sie Anfang Januar 2015 nachts zu Hause in der Küche Wehen bekam, habe sie keine Zeit mehr gehabt, einen Notarzt zu holen. Sie gebar das Baby auf der Steppdecke in der Küche und nabelte es ab. Das Mädchen schrie dreimal. Dann sei ihr schwindelig geworden, vielleicht fiel sie auch eine Stunde lang in eine Bewusstlosigkeit. Als sie zu sich kam, sei das Kind tot gewesen, behauptete sie. Eine solche Bewusstlosigkeit sei medizinisch nicht zu erklären, widersprach der Sachverständige. Auch wäre sie vor der Geburt durchaus in der Lage gewesen, die „112“ anzurufen.

Die Angeklagte, die bereits drei Kinder hat, räumte ein, sie habe das Baby austragen, aber nicht behalten wollen. Warum sie es nicht dem Vater überlassen wollte, konnte sie nicht sagen. Dabei wusste sie, dass er sich ein Kind wünschte. Der 30-jährige nimmt als Nebenkläger am Prozess teil. Er erfuhr von seiner Tochter erst, als die Kleine lange tot war. Es ist ihm wichtig, dass das Kind einen Namen bekommt und würdig beerdigt wird, sagte sein Rechtsanwalt. Mit der Mutter hat er sich auf „Josefin“ geeinigt. Sie wäre jetzt drei Jahre alt. Ob die Steppdecke nur Todesort oder auch Tatort war, wollen die Richterinnen und Richter in dieser Woche entscheiden. Am Freitag werden sie ihr Urteil verkünden.