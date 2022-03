Corona-Infektionen : Inzidenz über 2000: Minderjährige besonders betroffen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern erreicht täglich neue Höchststände. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit 6688 nachgewiesenen Neuinfektionen mehr als 1500 Fälle mehr als in der Vorwoche. Die Corona-Inzidenz der Neuinfektionen überschritt erstmals die Marke von 2000 und erreichte 2033,6. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1678,1. Wie stark aktuell besonders Kinder und Jugendliche betroffen sind, zeigt sich an der Inzidenz unter bis bis zu 17-Jährigen: Sie liegt laut Lagus bei 3928.

Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dpnnerstagmorgen bei 1388,5. Seit über einer Woche ist auch hier wieder eine Aufwärtsbewegung zu erkennen. In den Krankenhäusern des Landes wurden am Donnerstag 638 Pati...

