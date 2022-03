Corona : Inzidenz auf 2387 gestiegen: MV bundesweit Spitze

Die Corona-Infektionslage verschärft sich in Mecklenburg-Vorpommern immer noch weiter. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 2387. Am Tag zuvor hatte der Wert noch 2300 betragen und vor einer Woche 1938. Binnen 24 Stunden wurden demnach 8409 nachgewiesene Neuinfektionen registriert, 118 mehr als vor einer Woche.

Mecklenburg-Vorpommern ist weiterhin das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Für ganz Deutschland gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1607 nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen an. In den Krankenhäusern des Landes wurden am Mittwoch laut Lagus 782 Corona-Patienten behandelt, 6...

