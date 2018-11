Mecklenburg-Vorpommern : Innenminister Lorenz Caffier fordert Abschussregelung für Wölfe 

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) bekommt beim Umgang mit dem Wolf Unterstützung von CDU-Innenminister Lorenz Caffier.

von Winfried Wagner

09. November 2018, 08:59 Uhr

"Es wird Zeit, dass in Deutschland die ,Entnahme der Tiere' endlich verbindlich geregelt wird", erklärte Caffier bei einem Bürgerforum in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Donnerstagabend. Ein Bürgermeister aus der Region hatte große Probleme der Tierhalter mit Wölfen und mit Bibern geschildert. "Ich möchte nicht erleben, dass erst ein Mensch angefallen wird", ergänzte Caffier. Er sei als Minister zwar nicht für das Thema zuständig, aber das sei seine persönliche Meinung.

Dringend handeln sollte vor allem das Bundesumweltministerium, sagte Caffier. Man dürfe nicht warten, bis "was ganz Schlimmes passiert." Backhaus hatte mehrfach Regeln verlangt, damit Raubtiere vergrämt oder erlegt werden können, wenn sie sich Menschen oder Nutztieren zu sehr nähern.

Mehr als 140 Schafe, Rinder und andere Nutztiere gerissen

Im Nordosten wurden 2018 mehr als 140 Schafe, Rinder und andere Nutztiere von Wölfen gerissen, so viele wie noch nie. Zuletzt war am 31. Oktober eine Schafherde in Südwestmecklenburg betroffen, die mit E-Zaun gesichert war.

Mehr als 50 Schafe wurden getötet oder schwer verletzt. Bauern- und Schafzuchtverbände fordern von der Bundesregierung verbindliche Regelungen für Wölfe. Im Süden Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs leben Experten zufolge mindestens fünf Wolfsrudel.