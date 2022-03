Verbraucher : Inflation in MV bei 5,4 Prozent im Februar

Die Inflation ist im Februar in Mecklenburg-Vorpommern mit 5,4 Prozent höher ausgefallen als im Bundesdurchschnitt mit 5,1 Prozent. Vor allem die Preise für Haushaltsenergie und Kraftstoffe belasten die Verbraucher mit plus 22,4 Prozent deutlich stärker als im Februar 2021, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte.

Lebensmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich demnach um 5,6 Prozent. Besonders starke Preissteigerungen verzeichnete das Amt für Butter (plus 22,2 Prozent), Eier (plus 21,8 Prozent), Kartoffeln (plus 21 Prozent) und Kaffee (plus 17,8 Prozent). Hingegen sind Äpfel derzeit um 0,9 Prozent günstiger zu haben als vor Jahresfrist. Bekleidung und S...

