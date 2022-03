Mecklenburg-vorpommern : Impfschub durch Novavax-Mittel bleibt in MV bislang aus

Die Bereitstellung des neuen Corona-Impfstoffes von US-Hersteller Novavax hat auch in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht den erhofften Impfschub gebracht. Bis Dienstag hätten sich landesweit etwa 1600 Menschen für die Erst- und Zweit-Spritze mit dem wirkverstärkten Proteinimpfstoff vormerken lassen, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch mit. Etwa 1150 Anmeldungen habe es für die Impfstützpunkte im Land gegeben, außerdem 450 in den Kliniken.

Laut Drese seien bislang etwa 250 Novavax-Impfungen verabreicht worden. Nach dem Impfstart am Montag in Neubrandenburg und Rostock würden auch die anderen Städte und Landkreise schrittweise das Vakzin einsetzen. Der Proteinimpfstoff stehe in den Impfstützpunkten allen Interessierten ab 18 Jahren zur Verfügung. Laut Ministerium erhält das Land im ersten...

