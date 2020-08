Corona-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern : Im Livestream: Welche Regeln gelten künftig im Land?

Start der Pressekonferenz wird derzeit gegen 15 Uhr erwartet.

von Iris Leithold

04. August 2020, 14:31 Uhr

Die Landesregierung ist am Dienstagmorgen mit Gesundheitsexperten sowie Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden zusammengekommen, um in großer Runde über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten.

Weiterlesen: Wie geht es mit den Maßnahmen gegen die Pandemie jetzt weiter?

Weitere Lockerungen, wie die Öffnung des Landes für individuelle Tagestouristen oder die Freigabe von Diskotheken und Clubs, erwarten Beobachter angesichts wieder steigender Infektionszahlen in Deutschland nicht.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) will eine Verschärfung der Regeln in den Schulen vorschlagen, wie sie am Vortag angekündigt hatte. Wie in anderen Bundesländern auch, sollen die Schüler künftig in den Gebäuden einen Mund-Nasen-Schutz tragen, nicht jedoch im Unterricht. Die Maskenpflicht in der Schule war im Hygieneplan, der in den Ferien ausgearbeitet worden war, zunächst nicht vorgesehen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich bereits vorige Woche zurückhaltend geäußert, was weitere Corona-Lockerungen angeht.

Ein sicherer Schulstart und die Rückkehr zu einem vollständigen Angebot der Kitas hätten für sie absolute Priorität, hatte ein Regierungssprecher gesagt. Dass die Kitas und Schulen gut anlaufen, liege im Interesse der Eltern, der Kinder und auch der Wirtschaft.