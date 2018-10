Prozess Medikamentenbetrug : „Ich habe damit nichts zu tun“

Eine Angeklagte gesteht und eine bestreitet

von dpa

16. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Sie sollen ein Jahr lang Medikamente im Wert von 370 000 Euro illegal beschafft und als Dopingmittel für Bodybuilder verkauft haben: Zwei junge Frauen stehen seit Dienstag wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Landgericht Schwerin. Die Taten sollen sich bereits zwischen August 2012 und August 2013 abgespielt haben.

Die heute 30- und 32-Jährigen waren damals als Apothekenmitarbeiterin und Arzthelferin in Schwerin beschäftigt. Die eine soll in der Arztpraxis die Rezepte ausgefüllt, die andere in der Apotheke die Mittel – vor allem Testosteron und das Wachstumshormon Genotropin – bestellt haben. Die Medikamente hätten sie dann an Bodybuilder verkauft. 66 Fälle sind angeklagt.

Für jede einzelne der angeklagten Taten sieht das Gesetz laut Richter Otmar Fandel hohe Strafen vor – bei Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz Freiheitsstrafen von einem bis zehn Jahren, für Betrug zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Sollte es zu einem Schuldspruch kommen, hielte die Kammer dennoch Bewährungsstrafen für möglich, sofern sie echte Einsicht und Reue erkennen könne.

Beide Frauen äußerten sich selbst über das Geschehen vor sechs Jahren – wobei ihre Einlassungen unterschiedlich ausfielen. Die damalige Apothekenangestellte räumte die Taten ein. „Ich will nichts abstreiten“, sagte sie. Von der anderen Angeklagten habe sie die Rezepte bekommen. „Ich habe die Sachen besorgt.“ Das Testosteron habe sie verkauft, das Genotropin die Andere.

Auf die Frage, wie das illegale Geschäft zustande gekommen sei, sagte die junge Frau, sie sei von Bekannten angesprochen worden, die wussten, dass sie in einer Apotheke arbeitet. Und über ihre Motivation: „Ich wollte einfach ein bisschen mehr Geld haben.“

Die Arzthelferin, der nach Auffliegen des mutmaßlichen Betrugs im September 2013 fristlos gekündigt wurde, bestritt eine Beteiligung. „Ich habe mit den Fällen nichts zu tun“, sagte sie.