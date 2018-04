Rostock : Hygienisch Blut abnehmen

Preise im Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft verliehen. Neuartiger Venenstauer aus Rostock gehört dazu

von Karin Koslik

24. April 2018, 05:00 Uhr

Jeder kennt es: Bevor Blut abgenommen werden kann, müssen die Venen gestaut werden. Dazu werden im Regelfall Bänder aus einem Baumwoll-Elastan-Gemisch genutzt – mehr als eine Million Mal täglich kommen sie allein in deutschen Krankenhäusern zur Anwendung.

Diese Venenstauer haben indes einen Makel: Sie sind aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit nur in einem sehr aufwendigen Verfahren zu desinfizieren. In der Realität werden sie meist nur mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel besprüht, was gerade bei langsamer Trocknung aber dazu führt, dass sich Keime auf der Oberfläche erst recht wohlfühlen.

Abhilfe schaffen soll nun die Erfindung dreier junger Rostocker: „Daisygrip“ besteht aus einem Material, das sich in nur 30 Sekunden mit einem herkömmlichen Desinfektionsmittel reinigen lässt. Zudem haben die Erfinder den mechanischen Plastikverschluss durch einen magnetischen ersetzt – der Stauschlauch kann so mit nur einer Hand geöffnet werden.

Am Montag sind Konstantin Altrichter, Karl Hartmann und Paul Lückemann für ihre Erfindung als einer von vier Preisträgern im landesweiten Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft geehrt worden. „Die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs zeichnen sich durch eine hohe Kreativität mit vielversprechendem Zukunftspotenzial für die Gesundheitswirtschaft aus“, so Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). „Alle Beiträge enthalten völlig neue Lösungsansätze für den medizinischen Sektor und sind geeignet, bundesweit und darüber hinaus Akzente zu setzen.“ Neben dem neuen Stauschlauch für die Blutentnahme wurden auch eine medizinische Wundauflage zur Behandlung des Diabetischen Fußsyn-droms, eine App zur Verbesserung der Dienstplanung im Klinik- und Pflegebereich sowie die Planung und Vorbereitung eines Dienstleistungszentrums und Prüflabors für Blutreinigungsprodukte ausgezeichnet.

Insgesamt waren in der neunten Auflage des Ideenwettbewerbs 25 Bewerbungen eingegangen und bewertet worden. Das Fördervolumen der vier ausgezeichneten Projektideen beläuft sich auf 580 000 Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), die Gesamtinvestitionen auf 771 000 Euro.

Die Anfänge ihrer Idee zu „Daisygrip“ seien ein bisschen vergleichbar mit der Geschichte von Apple-Gründer Steve Jobs, erzählt Karl Hartmann – „nur dass wir nicht in einer Garage zusammengesessen haben, sondern im WG-Zimmer von Konstantin.“

Die drei Rostocker kennen sich bereits aus der Schulzeit. Später gingen sie dann zwar zum Studium jeder in eine andere Fachrichtung und jeder in eine andere Stadt – aber die enge Verbundenheit blieb. Vor etwa zwei Jahren, Medizinstudent Konstantin Altrichter absolvierte gerade sein Praktisches Jahr, drehte sich eines der Gespräche der jungen Männer um Herausforderungen bei der Krankenhaushygiene – auch beim Blutabnehmen. Physiker Paul Lückemann und Wirtschaftsingenieur Karl Hartmann steuerten ihr Fachwissen bei – und schließlich entstand am 3-D-Drucker der Prototyp von „Daisygrip“. „Unser Stauschlauch reduziert nachhaltig Zeit- und Personalaufwand, Kosten und Infektionsrisiken“, betont Hartmann. Im vergangenen Jahr gewannen die drei Tüftler bereits den Ideenwettbewerb Inspired des Zentrums für Entrepreneurship der Universität Rostock in der Kategorie „Absolventen und Forschende“. Momentan sucht das Trio nach einem Partner für die industrielle Herstellung im Spritzdruckverfahren. Im August soll dann mit der Auslieferung begonnen werden. Je nach Geschäftserfolg wollen die drei Tüftler anschließend über ihre berufliche Zukunft entscheiden. „Wieder zurück zum Bastelschrank“ – für Karl Hartmann wäre das die Option, an der er den meisten Spaß hätte. „Wir haben auf jeden Fall schon weitere Ideen, wie man auch anderswo die Hygiene verbessern könnte.“